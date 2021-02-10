Кабмин за два месяца подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса - Резников

В течение двух месяцев Кабинет министров подготовит и представит первую часть законопроектов относительно развития сферы экономики подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, заявил вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию. В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", - сказал Резников во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вопросы и ответы".

Он также отметил, что при этом "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных громад подконтрольных Киеву территорий Донбасса".

По его словам, это также даст возможность повысить уровень медицинской помощи, которую оказывают местному населению медицинские учреждения.