Экономика

19:15 09.02.2021

Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн

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Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн

Министерство финансов Украины за прошедший месяц повысило прогноз выплат по госдолгу в январе-марте 2021 года на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн, в апреле-июне - на 0,77 млрд грн, до 166,47 млрд грн.

Согласно данным на сайте Минфина, как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

В июле-сентябре 2021 года они оцениваются в 166,44 млрд грн, в октябре-декабре – в 118,46 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Как указало министерство, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в первом квартале на 8,17 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 113,5 млрд грн, а обновленная оценка выплат за второй квартал повышена на 1 млрд грн - до 140,78 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу на первый квартал 2021 года снижены на почти на 1 млрд грн – до 32,6 млрд грн, на второй остались на уровне 25,7 млрд грн.

Согласно данным на сайте министерства, в целом в 2021 году выплаты по госдолгу должны составить 597,47 млрд грн, в 2022-м - 283,86 млрд грн.

Согласно данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в декабре 2020 года вырос на 7,15% в долларах США - до $90,26 млрд и на 6,41% в гривне - до 2,551 трлн грн.

Теги: #госдолг #выплаты
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