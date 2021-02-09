Условием получения $30 млн займа ВБ является вакцинация 10 млн украинцев - Минфин

Одним из условий получения займа Всемирного банка (ВБ) в $30 млн в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" является вакцинация 10 млн украинцев из группы риска, сообщило Министерство финансов.

"Речь идет о том, что показателем выполнения будет определенный процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз", - сообщается на сайте Минфина во вторник по итогам совместного совещания министерства с ВБ и Минздравом.

Таким образом, при проведении вакцинации 10 млн лиц из группы риска, Украина сможет получить компенсацию в размере $30 млн, общая сумма кредита обсуждается на уровне $90 млн.

"Минфин поддерживает инициативы ВБ по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Но надо понимать, что это кредитные средства, а поэтому их распоряжение должно быть обоснованным и рациональным. Также мы должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Укриане", - цитирует пресс-служба министерства замминистра финансов Романа Ермолычева.

Как сообщалось, по предварительным договоренностям, ВБ планирует предоставить Украине займ в размере $90 млн на поддержку мер по противодействию COVID-19, а именно на обеспечение вакцин и тестирования от COVID- 19. При этом для ВБ приоритетом является надлежащий учет вакцин, закупленных страной в рамках этого займа.