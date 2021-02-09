Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Кабинет министров разблокировал приостановленные на время карантина проверки, начатые на момент введения моратория на проверки - 18 марта 2020 года, а также разрешил контролирующим органам проводить ряд других проверок в соответствии с законом о госбюджете на 2020 год.

Соответствующее постановление от 3 февраля 2021 года 2021№ 89 обнародовано на правительственном сайте.

Согласно ему, контролирующие органы возобновляют проверку компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг (из перечня рисковых налогоплательщиков, определенных временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц).

Постановлением также разблокированы документальные проверки соблюдения сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям; предоставлено разрешение на внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездеятельность контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

Как сообщалось, Рада ввела мораторий на проведение налоговых проверок 18 марта в связи с введением в Украине жесткого локдауна. С тех пор парламентарии продлевали его несколько раз, однако изменениями в закон о госбюджете на 2020 год от 17 сентября предусмотрели ограничения такого моратория.