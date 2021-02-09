Экономика

15:11 09.02.2021

Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

1 мин читать
Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Кабинет министров разблокировал приостановленные на время карантина проверки, начатые на момент введения моратория на проверки - 18 марта 2020 года, а также разрешил контролирующим органам проводить ряд других проверок в соответствии с законом о госбюджете на 2020 год.

Соответствующее постановление от 3 февраля 2021 года 2021№ 89 обнародовано на правительственном сайте.

Согласно ему, контролирующие органы возобновляют проверку компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг (из перечня рисковых налогоплательщиков, определенных временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц).

Постановлением также разблокированы документальные проверки соблюдения сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям; предоставлено разрешение на внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездеятельность контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

Как сообщалось, Рада ввела мораторий на проведение налоговых проверок 18 марта в связи с введением в Украине жесткого локдауна. С тех пор парламентарии продлевали его несколько раз, однако изменениями в закон о госбюджете на 2020 год от 17 сентября предусмотрели ограничения такого моратория.

Теги: #проверки #бизнес #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 09.02.2021
Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

13:02 09.02.2021
Министерства проводили большинство консультаций с общественностью онлайн и до карантина, но качество их низкое - лидер "Честно"

Министерства проводили большинство консультаций с общественностью онлайн и до карантина, но качество их низкое - лидер "Честно"

10:18 09.02.2021
Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

14:47 05.02.2021
Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

11:50 05.02.2021
Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

19:12 04.02.2021
Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

16:50 04.02.2021
Компании в 4 кв.-2020 чаще всего жаловались бизнес-омбудсмену на налоговую

Компании в 4 кв.-2020 чаще всего жаловались бизнес-омбудсмену на налоговую

20:32 03.02.2021
Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

14:55 03.02.2021
Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по правописанию

Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по правописанию

14:49 03.02.2021
Кабмин выделил 1,6 млрд грн для выплат материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина

Кабмин выделил 1,6 млрд грн для выплат материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала горно-обогатительное производство

Минэкономики оценивает сокращение экономики Украины в IV кв.-2020 в 1%

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти две трети украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными

Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов – экс-руководитель компании

СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала горно-обогатительное производство

Минэкономики оценивает сокращение экономики Украины в IV кв.-2020 в 1%

СБУ проводит обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" - президент AmCham

Кабмин, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и мэры городов подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды украинцам

НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА