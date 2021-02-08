Экономика

12:24 08.02.2021

В Раде зарегистрирован законопроект о финподдержке "ГарПока" для оплаты "зеленой" электроэнергии

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В Раде зарегистрирован законопроект о финподдержке "ГарПока" для оплаты "зеленой" электроэнергии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5041 о внесении изменений в закон о Госбюджете-2021 относительно поддержки ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") для оплаты электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.

Согласно данным, обнародованным на сайте парламента в понедельник, инициаторами законопроекта выступили ряд депутатов фракции "Батькивщина", в частности Алексей Кучеренко, Вадим Ивченко, депутаты, представляющие "Европейскую солидарность", в частности Алексей Гончаренко, Ирина Фриз, а также Юлия Клименко и Рустам Умеров от фракции "Голос", Людмила Буймистер от "Слуги народа", внефракционная Виктория Гриб.

При этом текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, "ГарПок" 4 февраля выплатил приблизительно 1,8 млрд грн из средств, перечисленных ему НЭК "Укрэнерго" в качестве погашения долга, равными частями производителям "зеленой" электроэнергии и НАЭК "Энергоатом" за э/э 2020 года.

Кроме того, ГП в рамках хоздеятельности доплатил в тот же день 310 млн грн за "зеленую" электроэнергию декабря, полностью закрыв расчеты за этот месяц.

Таким образом, долги ГП перед ВИЭ-генерацией сократились на 1,2 млрд грн по сравнению с данными на 1 февраля и, согласно расчетам интернет-портала "Энергореформа", составляют 21,5 млрд грн. Полностью предприятие рассчиталось за семь месяцев 2020 года: январь-февраль, август-декабрь.

С учетом транша в 0,9 млрд грн "Энергоатому" долги "ГарПока" перед генкомпаний сократились до 6,5 млрд грн (на начало этого месяца составляли 7,4 млрд грн).

НЭК "Укрэнерго" всего должна перечислить "ГарПоку" 10,25 млрд грн, полученных в рамках кредитов госбанков для погашения части ее задолженности перед ГП.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство склоняется к тому, чтобы распределить эти деньги поровну между атомной и ВИЭ-генерацией.

По словам источника в правительстве, относительно оставшейся к выплате суммы будут приниматься дальнейшие решения.

Теги: #законопроект #гарпок
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