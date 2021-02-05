Экономика

14:47 05.02.2021

Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

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Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

Количество проверок по обращению налогоплательщика в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократилось в 1,7 раза - до 517 проверок, сообщила Государственная налоговая служба.

"Чаще всего такие обращения проходят в связи со сменой основателя, должностных лиц или из-за желания плательщика подтвердить правильность ведения налогового учета на предприятии. Так, за 2019 год таких проверок было проведено 903, а за 2020-й - 517", - сообщается на сайте налоговой в пятницу.

Как уточнили в ведомстве, по итогам таких проверок в минувшем году Госналоговая взыскала в бюджет 131 млн грн.

Служба также напомнила, что на время карантинных ограничений проведение проверок было запрещено почти по всем основаниям, однако на обращения налогоплательщика ограничения не распространялись.

 

Теги: #налогоплательщики #проверки
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