Народные депутаты в марте зарегистрируют новый законопроект о бизнес-омбудсмене

Совет бизнес-омбудсмена (СБО) внес поправки в законопроект №3607 о бизнес-омбудсмене в соответствии с замечаниями профильных комитетов и отдельных депутатов, ожидает регистрации новой версии проекта закона в парламенте в марте, сообщил глава СБО Марчин Свенчицкий.

"Доработанный законопроект почти готов. Надеюсь, что через месяц народные депутаты зарегистрируют доработанный законопроект (№3607-д) или новый. Но здесь уже их решение", - сказал бизнес-омбудсмен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Среди замечаний парламентариев к законопроекту №3607, который в середине 2020 года зарегистрировали 39 народных депутатов, - требование уточнить ответственность чиновников за непредоставление служебной информации СБО, а также уточнить, что СБО не вправе распространять конфиденциальную информацию о жалобщиках без их согласия.

"Один из депутатов, к примеру, предполагал: если у нас будет доступ к коммерческой информации, то мы будем искать информацию о нашем жалобщике по банкам, страховым компаниям, конкурентам, партнерам. Нужно уточнить в законе, что мы используем только ту коммерческую информацию жалобщика, которую он нам добровольно передал, и не можем ее распространять без его согласия", - отметил Свенчицкий.

Кроме того, в доработке нуждалась процедура назначения и избрания бизнес-омбудсмена, указал он.

"Кстати, была от народных депутатов еще одна просьба: указать в доработанном законопроекте, что финансирование доноров не должно быть связано с какими-либо их интересами", - добавил бизнес-омбудсмен.



Полный текст интервью с Марчином Свенчицким будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"