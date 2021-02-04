Экономика

18:37 04.02.2021

Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

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Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году в 4,2%, что связано с пандемией COVID-19, сообщил министр экономики Игорь Петрашко на обсуждении экономической стратегии до 2030 года.

"В 2021 году мы ожидаем восстановительного роста отечественной экономики на 4,8%. На первый взгляд, эта цифра может казаться оптимистичной, но за ней стоит взвешенная оценка возможностей и стремлений экономических игроков - от микропредпринимательства до крупного промышленного бизнеса", - заявил министр.

По его словам, большинство аналитических центров также склоняется к оценке 4,8% роста ВВП.

Петрашко добавил, что после спада в промышленности в 2020 году на 5,2% в этом году ожидается ее компенсирующий рост более чем на 5% при условии преодоления пандемии, стимулирования промышленности и экспорта.

Как сообщалось, правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, такой прогноз премьер Денис Шмыгаль озвучил в четверг на встрече с Европейской бизнес ассоциацией.

Теги: #петрашко #ввп #минэкономики
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