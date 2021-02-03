Кабмин согласовал передачу "Энергоатому" от "Укрзализныци" ж/д пути в зоне отчуждения

Кабинет министров Украины согласовал передачу от АО "Укрзализныця" (УЗ) к НАЭК "Энергоатом" железнодорожного пути от станции "Вильча" до станции "Янов" в зоне отчуждения для функционирования Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В пояснительной записке к документу отмечается, что передача указанного имущества позволит обеспечить реконструкцию ж/д пути.