Экономика

15:30 03.02.2021

Кабмин согласовал передачу "Энергоатому" от "Укрзализныци" ж/д пути в зоне отчуждения

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Кабмин согласовал передачу "Энергоатому" от "Укрзализныци" ж/д пути в зоне отчуждения

Кабинет министров Украины согласовал передачу от АО "Укрзализныця" (УЗ) к НАЭК "Энергоатом" железнодорожного пути от станции "Вильча" до станции "Янов" в зоне отчуждения для функционирования Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В пояснительной записке к документу отмечается, что передача указанного имущества позволит обеспечить реконструкцию ж/д пути.

Теги: #укрзализныця #энергоатом
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