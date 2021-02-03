Экономика

13:29 03.02.2021

ПриватБанк обжалует решение хозсуда о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед банком

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ПриватБанк обжалует решение хозсуда о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед банком

Государственный ПриватБанк (Киев) планирует обжаловать решение Хозяйственного суда Киева от 22 января 2021 года о признании прекращенными всех обязательств АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) перед банком, сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Банк считает и процесс рассмотрения дела, и само решение незаконным и планирует его оспорить", – указано в сообщении.

Согласно определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, речь идет о возобновляемой кредитной линии размером в $14 млн, которую банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года и которая упомянута в иске банка в СШАП к его экс-владельцам.

Отмечается, что ПриватБанк подал в Канцлерский суд штата Делавэр иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Помимо этого, в "американском" иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастно к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ в свою очередь указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, к нарушению или оспариванию прав НЗФ и соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору, однако хозсуд Киева встал на сторону истца.

Теги: #хозсуд #приватбанк
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