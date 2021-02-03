ОККО официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки, планирует вложить в модернизацию до $3 млн

Группа ОККО планирует инвестировать до $3 млн в приобретенный в январе 2021 года Херсонский нефтеперевалочный комплекс.

"По предварительным оценкам наших специалистов, объем инвестиций в модернизацию комплекса может составить до $3 млн", - цитирует пресс-служба группы вице-президента ОККО Юрия Кучабского.

В ОККО отметиил, что приобретение комплекса поможет создать мощную логистическую базу для более эффективного и мобильного обеспечения топливом автозаправочных комплексов сети на юге и востоке Украины. Кроме того, ОККО делает серьезный шаг в диверсификации источников поставок топлива.

"Получив собственные портовые мощности, мы получаем и прямой доступ к средиземноморскому рынку нефтепродуктов. И при благоприятной конъюнктуре можем наращивать объемы импорта в Украину топлива из Греции, Болгарии, Турции, Туркменистана и других стран. Речь идет о 150-200 тыс. тонн в год", - отметил Кучабский.

Херсонский нефтеперевалочный комплекс состоит из нефтегавани, где проводится разгрузка танкеров и хранение нефтепродуктов, а также нефтебазы, которая имеет доступ к железнодорожной инфраструктуре. Объекты соединены нефтепродуктопроводом.

По оценкам компании, в первую очередь, на объекте необходимо провести капитальный ремонт резервуаров с заменой запорной и дыхательной арматуры; установить противопожарное оборудование, газовыравнивающую систему; заменить автоналивной пункт на современное автоматизированное оборудование.

Модернизация позволит сделать функционирование нефтеперевалочного комплекса безопасным и эффективным, привести его в соответствие международным стандартам.

В пресс-службе напомнили, что летом 2020 года для ОККО было открыто две кредитные линии по $35 млн со стороны Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. Часть этих средств компания планирует направить на реконструкцию нефтеперевалки в Херсоне. Реализация проекта также будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.

Как сообщалось, ранее подконтрольная структурам беглого бизнесмена Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП). В конце июля 2019 года Киевский райсуд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в ноябре 2019 года продало Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн.

В январе 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил АО "Концерн "Галнафтогаз" (группа OKKO) получить контроль над ООО "Нафта-Трансшипмент" (ранее - ООО "Варуна-Вест", Львов), ставшей собственником недвижимого имущества проданного в конце 2019 года Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).