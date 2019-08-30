Экономика

14:17 30.08.2019

ПОНП призвало АРМА провести открытый конкурс на управление Херсонской нефтеперевалкой

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ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП) призвало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провести открытый конкурс на управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом.

"Мы не требуем преференций для себя, мы хотим открытого публичного конкурса с профессиональными требованиями и привлечением максимального количества участников, что обеспечит дальнейшую эффективную и безопасную эксплуатацию Херсонской нефтеперевалки", - сказал врио директора ПНОП Ярослав Ковалевский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением суда была передана в управление ПОНП. В конце июля 2019 года Киевский районный суд г.Одесса передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление АРМА.

Советник ООО "Юридическая компания "Финкорд интелидженс" Андрей Гевко подверг сомнению открытость проведенной АРМА процедуры отбора управителя перевалкой. "Хочу обратить внимание, что АРМА объявляет публичные конкурсы в аналогичных случаях. В то же время, в данном случае, они почему-то конкурс на управителя имуществом решили не объявлять", - сказал он.

Юрист также обратил внимание, что еще за четыре дня до заключения договора с малоизвестным ООО "Вествайт Трейд" о передаче ему в управление перевалки сроком на пять лет, АРМА в сообщении о закупке услуг по оценке указало это общество управителем Херсонского комплекса. "Таким образом, фактически еще до подписания контракта АРМА уже признала эту компанию управителем ", - отметил он.

По его словам, ПОНП оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и оспорить это решение в судебном порядке. "Мы хотели бы, чтобы АРМА провела публичный конкурс, пригласила всех игроков рынка, которые имеют опыт в управлении нефтеперевалочным бизнесом и нефтебазами… Дайте, в том числе, возможность государственному предприятию ПОНП принять участие в этом конкурсе", - добавил Гевко.

ПОНП является государственным предприятием, подконтрольным Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.

Теги: #нефтеперевалка #арма
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