Узбекистан, Афганистан и Пакистан приняли "дорожную карту" по проекту ж/д ветки к пакистанским портам

Узбекистан, Афганистан и Пакистан по итогам переговоров в Ташкенте подписали совместный план действий по строительству железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, предоставляющей возможности выхода к портам Пакистана.

Как сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, делегации сторон возглавили вице-премьер - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, глава МИД Афганистана Ханиф Атмар, советник премьер-министра Пакистана Абдул Разак Давуд.

"Мы начинаем грандиозный проект, который будет способствовать кардинальному повышению транзитного потенциала Центральной Азии", - приводит пресс-служба слова Умурзакова.

Строительство железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию, добавил он.

Участники переговоров в Ташкенте обсудили вопросы, связанные с организацией совместной международной экспедиции для трассирования маршрута будущей железной дороги, проведения геодезических, гидрогеологических и топографических исследований.

Стороны также согласовали вопросы разработки предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, механизмы финансирования предварительных исследований и скорейшего начала строительства железной дороги.

В соответствии с принятой "дорожной картой", стороны планируют в марте начать полевые работы на будущем маршруте, а в мае подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства железной дороги.

По данным пресс-службы, интерес к финансированию проекта выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

Ранее сообщалось, что Узбекистан, Афганистан и Пакистан планируют начать строительство ж/д ветки в сентябре 2021 года.