Экономика

14:44 02.02.2021

Качество ж/д услуг должно быть улучшено на основе предложений пассажиров - Криклий

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Качество ж/д услуг должно быть улучшено на основе предложений пассажиров - Криклий

 "Укрзализныця" должна проводить модернизацию пассажирских вагонов и улучшение сервиса с учетом мнения пассажиров, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Укрзализныця" уже провела сбор предложений и замечаний от своих клиентов и успешно их обработала. И я считаю, что ко многим из них мы обязательно должны прислушаться. Это и кондиционирование, и расположение розеток, и не менее важный вопрос размещения места для багажа. Оно должно увеличиться и быть более удобным и функциональным", - подчеркнул министр, мнение которого приведенное в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины во вторник

По словам Криклия, реформа железнодорожных перевозок и повышение качества железнодорожных услуг для пассажиров - одна из ключевых задач министерства на текущий год.

Параллельно с этим ведомство активно работает над созданием Фонда развития железной дороги, из которого можно будет финансировать железнодорожные перевозки, в том числе пассажирские, а также обеспечивать обновление подвижного состава УЗ.

"Сейчас мы разрабатываем соответствующие изменения в Бюджетный кодекс, после чего предложим их к рассмотрению депутатами. Но для полноценной реформы на железной дороге крайне важным остается принятие Верховной Радой законопроекта "О железнодорожном транспорте", предусматривающего создание конкурентного рынка перевозок. И я очень надеюсь, что в этом году это обязательно произойдет", - подчеркнул Криклий.

По статистике "Укрзализныци", инвентарный парк пассажирских вагонов основных перевозок составляет 3826 вагонов, из которых лишь 12,8% в возрасте до 28 лет. При этом, средний возраст вагонов составляет 29,9 года, а степень износа 92,6%.

Теги: #сервис #уз
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