Экономика

11:01 01.02.2021

Украина может в понедельник получить 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

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Украина может в понедельник получить 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

В течение нескольких часов 1 февраля в Украину запланирован импорт электроэнергии из Российской Федерации, свидетельствуют данные сайта ENTSO-E.

Согласно данным, в течение трех часов, с 12.00 до 15.00 по кв, планируются поставки 200 МВт-ч ежечасно, с 20.00 до 21.00 – по 200 МВт-ч, с 21.00 до 23.00 - по 100 МВт-ч.

В соответствии с данными суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по распределению межгосударственных сечений, обнародованных на сайте ОСП, доступ к сечению "Россия-Украина" на 1-2 февраля выкупило ООО "ОНК-групп".

На 1 февраля результаты таковы: по 300 МВт на три часа днем (12-14.00), а также с 20.00, и по 200 МВт еще два часа вечера 21-22.00. На 2 февраля: по 200 МВт на 12-14.00 и на 20.00, и по 100 МВт на два часа вечера 21-22.00.

Как сообщалось, ООО "ОНК-Груп" зарегистрировано в Одессе. Конечным бенефициарным собственником указан Виктор Милевский.

По результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть – на период 15-28 февраля.

На рынке электроэнергии работает ООО "Стимекс", бенефициарами (по 50%) которого являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине. В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставки электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставке э/э являются ТЦ и ТРЦ.

Основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указывается бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка. Как указано на сайте агентства, оно занимается вопросами, связанными с ТЭК, от консалтинга до поставок энергоресурсов.

Теги: #импорт #рф #электроэнергия #украина
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