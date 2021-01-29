Экономика

11:14 29.01.2021

"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

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"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

НАК "Нафтогаз Украины" намерен купить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом на EUR80,4 млн, привлеченных у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещенных в 2019 году еврооблигаций.

Согласно сообщению НАК, финансируемые за счет кредитных средств ЕБРР контракты регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупки природного газа в странах ЕС.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в июле 2019 года разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить позиции в переговорах с российской компанией.

В 2020 году ЕБРР квалифицировал 17 компаний для участия в тендерах на закупку природного газа "Нафтогазом".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

 

Теги: #нафтогаз #ебрр #газ
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