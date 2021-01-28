Экономика

19:31 28.01.2021

Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

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Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Украина в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС полностью "закрыла" 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции, тогда как годом ранее их было 12, такую информацию обнародовал ЕС на своих ресурсах.

Согласно ей, в отличие от 2019 года, в прошлом году поставки сливочного масла и пшеницы в ЕС из Украины оказались меньше беспошлинной квоты, однако квота на беспошлинный экспорт яиц была полностью использована, тогда как в 2019 году – на 80%.

"В 2020 году экспорт украинского сливочного масла упал на 38% по сравнению с 2019 годом, а в страны ЕС стал вообще мизерным (экспортная выручка в 2020 составила $0,4 млн по сравнению с $7,2 млн в 2019). Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт ", - прокомментировала такие результаты аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин на сайте ассоциации.

По ее данным, экспортные квоты на сливочное масло и пшеницу были использованы в 2020 году лишь на 6% и 78% соответственно.

Украина также вновь полностью использовала экспортные квоты на мед, сахар, крупы и муку, крахмал и обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочные соки, кукурузу, мясо птицы, обработанную продукцию из зерновых.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и ЕС планируют в 2021 году провести переговоры об обновлении Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня товаров и услуг, а также их объемов, поставляемых на европейский рынок. По ее словам, Украина инициировала процесс обновления соглашения, поскольку 1 января 2021 года исполнилось пять лет с момента вступления в силу Соглашения.

Стефанишиной уточнила, что есть блок вопросов, касающийся увеличения или отмены квот, а также установления нулевой таможенной ставки, которые предстоит обсудить на переговорах, причем в первую очередь речь идет о пищевой продукции – "лидерах торговли, которые положительно зарекомендовали себя с момента действия соглашения".

Теги: #экспорт #квоты
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