Экономика

14:57 28.01.2021

Аэропорт "Киев" в 2020г в 3,7 раза сократил пассажиропоток

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Аэропорт "Киев" в 2020г в 3,7 раза сократил пассажиропоток

Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году.

Как сообщается на сайте аэропорта, количество обслуженных пассажиров на международных рейсах в 2020 году составило 687,8 тыс. человек, на внутренних рейсах – 16,7 тыс. человек.

Количество рейсов в 2020 году составило 12,75 тыс. на прилет и вылет, из них международных рейсов – 10,215 тыс., внутренних – 2 531 рейс.

Наиболее популярные международные направления прошлого года - Варшава (Польша), Минск (Белоруссия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Вена (Австрия), Дортмунд (Германия) Мемминген (Германия); внутренние – Запорожье, Днепр, Одесса.

В декабре аэропорт обслужил 33,6 тыс. пассажиров. Из них на международных рейсах – 31,7 тыс., на внутренних рейсах – 1,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в декабре 2020 года составило 929 на прилет и вылет, из них 785 международных и 144 внутренних.

Наиболее популярные международные направления в декабре 2020 года – Вильнюс (Литва), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Берлин (Германия), Копенгаген (Дания), Вроцлав (Польша); внутренние – Запорожье, Львов.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" в 2019 году обслужил 2,618 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в 2018 году

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

Теги: #киев #пассажиропоток #аэропорт
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