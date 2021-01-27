Экономика

19:11 27.01.2021

JP Morgan нейтрален в отношении украинских активов

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JP Morgan нейтрален в отношении украинских активов

JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan.

При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна. Однако в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.

Ожидается либо поступление $1,4 млрд во втором квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд - во втором и третьем кварталах или заключение соглашения о новой программе, говорится в отчете.

При этом аналитики JP Morgan указывают: Украина наиболее пострадала от коронакризиса по сравнению с другими странами. В качестве причин инвестбанк приводит задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.

Теги: #jp_morgan
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