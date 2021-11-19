Экономика

12:46 19.11.2021

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

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J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021году с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%, следует из материалов ноябрьского EMEA Emerging Markets Research, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне $197 млрд (с 2022 года – на уровне $227 млрд)", – указывается в материалах J.P. Morgan.

Аналитики J.P. Morgan указывают, что озвученная Госстатом предварительная оценка роста ВВП Украины в июле-сентябре этого года в 2,4% в годовом измерении разочаровала, так как прогноз J.P. Morgan предусматривал рост на 6,7% за этот период, Нацбанк ожидал 4%, а консенсус-прогноз предусматривал 3,6%.

При этом J.P. Morgan допускает риск более слабого роста в четвертом квартале и, как следствие, рост на 2% или меньше в 2021 году.

Аналитики полагают, что инфляция достигла своего пика в октябре, однако базовой инфляции еще предстоит достичь пика. В целом в 2021 году J.P. Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4%, в 2022-м - 8,3%. Дефицит текущего счета по итогам года составит 1,2% ВВП, в следующем году углубится до 2,3% ВВП. При этом дефицит госбюджета аналитики прогнозируют в 2021 году на уровне 3,9% по сравнению с заложенными в законе о госбюджете на 2021 год 5,5%.

Как ожидает J.P. Morgan, курс гривни в октябре-декабре этого года и в январе-марте 2022-го будет на уровне 26,3 грн/$, в апреле-июне следующего года - 26,5 грн/$, а в июле-сентябре - 26,8 грн/$.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в первом квартале этого года на 2,2%. Рост во втором квартале этого года Госстат предварительно оценил в 5,4%, однако затем улучшил оценку до 5,7%. По предварительной оценке Госстата, реальный ВВП в третьем квартале вырос на 2,4%.

Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%.

Теги: #информация #украина #jp_morgan #ввп
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