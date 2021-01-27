Экономика

16:45 27.01.2021

Кабмин Украины утвердил постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых

2 мин читать
Кабмин Украины утвердил постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Постановление "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов", которое правительство утвердило сегодня во исполнение задачи президента, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

При этом в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи, смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на родине", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Теги: #ипотека
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 11.01.2021
Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

17:35 28.12.2020
ФГВФЛ продлил возможные сроки реструктуризации по ипотеке до 7 лет и уменьшил авансовый взнос до 5%

ФГВФЛ продлил возможные сроки реструктуризации по ипотеке до 7 лет и уменьшил авансовый взнос до 5%

10:13 28.12.2020
Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

13:12 07.12.2020
Объем выдачи новых ипотечных кредитов за 10 мес. увеличился на 22,8% – опрос НБУ

Объем выдачи новых ипотечных кредитов за 10 мес. увеличился на 22,8% – опрос НБУ

12:41 16.09.2020
Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 г.

Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 г.

13:39 15.09.2020
Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

12:40 03.09.2020
Массовое ипотечное кредитование возможно лишь при снижении ставки до 3% – сооснователь "Интергал-Буд"

Массовое ипотечное кредитование возможно лишь при снижении ставки до 3% – сооснователь "Интергал-Буд"

18:42 11.08.2020
Зеленский: программа доступной ипотеки работает - люди могут и берут ипотеку под 10%

Зеленский: программа доступной ипотеки работает - люди могут и берут ипотеку под 10%

14:54 06.08.2020
ОП ожидает роста портфеля кредитов по программе доступной ипотеки до 3 млрд грн к концу 2020г

ОП ожидает роста портфеля кредитов по программе доступной ипотеки до 3 млрд грн к концу 2020г

15:03 27.07.2020
Дешевые кредиты и ипотеку невозможно регулировать в ручном режиме – CEO Альфа Банка

Дешевые кредиты и ипотеку невозможно регулировать в ручном режиме – CEO Альфа Банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПриватБанк завершил 2020 год с чистой прибылью 25,3 млрд грн после 32,6 млрд грн в 2019

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры предлагает утвердить новую методику расчета размеров ставок портовых сборов

ФГВФЛ планирует ликвидировать Мисто Банк до января-2024

Международные резервы Украины составляют $28,9 млрд – глава Совета НБУ

Европейский регулятор снял запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

Оператор казино Las Vegas Sands назначил новое руководство после смерти основателя Шелдона Адельсона

Бенефициар Nemiroff Грибов может увеличить долю в "Росток-Холдинге" до контрольной

Лазебная ратует за объединение реформы соцуслуг и медреформы в Украине

Boeing зафиксировал рекордный убыток в 2020 из-за крупных списаний в IV квартале

Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА