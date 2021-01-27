Экономика

12:32 27.01.2021

Голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики состоится предположительно 28 января - нардеп

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Голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики состоится предположительно 28 января - нардеп

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", - отметила Кравчук.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед тем Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Теги: #витренко #рада
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