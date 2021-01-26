Экономика

18:32 26.01.2021

ДТЭК запустил на шахте "Степная" когенерационную установку на шахтном метане

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ДТЭК запустил на шахте "Степная" когенерационную установку на шахтном метане

"ДТЭК шахтоуправление "Першотравенское" (объединение "ДТЭК Павлоградуголь") совместно с украинской Recycling SoluJons ввело в эксплуатацию на шахте "Степная" когенерационную установку по производству электроэнергии и тепла из шахтного метана электрической мощностью 1,56 МВт.

"На шахте "Степная" "ДТЭК ШУ Першотравенское" внедрили "пилот по утилизации метана. Теперь опасный газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, не только откачивается на поверхность, чтобы обеспечить безопасность шахтеров, но и преобразуется в электричество и тепло на специальной когенерационной установке", ‒ сообщила пресс-служба ДТЭК.

По ее данным, произведенная на когенерационной установке электро- и тепловая энергия используется на шахте для обогрева и энергоснабжения блока №2.

"На шахте "Степная", где мы ежегодно добываем порядка 2 млн тонн угля, в процессе добычи выделяется большое количество газа метана. С помощью дегазационной установки мы его откачиваем. И ранее просто выбрасывали в атмосферу. Теперь же этот газ превращается в электричество за счет сжигания и с минимальным влиянием на окружающую среду. Постепенное сокращение использования угля и снижение образования отходов полностью соотв6етствует целям ESG стратегии, которая компания приняла к исполнению в 2019 году", - сообщил директор по добыче угля "ДТЭК Энерго" Михаил Барабаш, которого цитирует пресс-служба.

По приведенным данным генерального директора Recycling Solutions Дмитрия Ануфриева, в Украине перерабатывается только 1% шахтного метана. 

Объем инвестиций Recycling Solutions в проект составил $2,6 млн. Компания отвечала за разработку технического решения, привлечение финансирования, строительство, запуск проекта и занимается его операционным управлением.

Как заявляют в компании, в планах ДТЭК и Recycling Solutions - внедрить аналогичные проекты еще на двух шахтах объединения "ДТЭК Павлоградуголь". Это позволит в ближайшие два года снизить парниковые выбросы при производстве угля примерно на 3%. 

Теги: #шахта #метан #дтэк #павлоградуголь
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