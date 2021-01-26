Совокупный долг обанкротившихся в 2020г североамериканских нефтекомпаний превысил $100 млрд - Rystad

Совокупный долг объявивших о банкротстве в 2020 году североамериканских нефтегазовых и нефтесервисых компаний, превысил $100 млрд, свидетельствуют данные Rystad Energy.

При том, что количество поданных заявлений о банкротстве в минувшем году было меньше, чем в 2016 году, средний долг 108 компаний, заявивших о планах реструктуризации бизнеса в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, был почти вдвое больше и достиг рекордных $940 млн.

Восстановление стоимости нефти WTI в последние три месяца 2020 года помогло замедлить рост числа банкротств, отмечают в Rystad. Количество новых банкротств в отрасли разведки и добычи газа нормализуется в 2021 году при сохранении цены WTI около $53 за баррель, ожидают эксперты. Если в прошлом году о банкротстве объявили 46 компаний сектора, то в 2020 году, согласно прогнозу Rystad, количество таких компаний снизится до 26, а в 2022 году - до 22.

"В принципе, практически все публичные компании сектора разведки и добычи газа готовы к тому, чтобы пройти 2021 год без существенного риска банкротства", - отмечает Артем Абрамов, отвечающий за аналитику сланцевого сектора в Rystad.

Совокупный долг североамериканских нефте- и газодобывающих компаний в минувшем году составил $56,2 млрд, немного не дотянув до уровня 2016 года ($56,8 млрд). В то же время средний долг в расчете на одну компанию достиг рекордных $1,2 млрд.

Совокупный долг 62 нефтесервисных компаний, объявивших о банкротстве в прошлом году, составил $45 млрд, превысив рекордный уровень 2017 года ($35 млрд), отмечают в Rystad.