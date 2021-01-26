Экономика

10:02 26.01.2021

"Укрзализныця" может поставить отремонтированные поезда Skoda на маршруты из Киева в Харьков, Тернополь или Винницу

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"Укрзализныця" может поставить отремонтированные поезда Skoda на маршруты из Киева в Харьков, Тернополь или Винницу

"Укрзализныця" (УЗ) изучает возможные маршруты для задействования в пассажирских перевозках двух скоростных поездов категории "Интерсити+" производства чешской Skoda после их ремонта.

Как отмечается в сообщении на сайте ж/д компании во вторник, рассматриваются следующие направления для курсирования электропоездов Skoda: восстановление курсирования поезда №720/719 Киев - Харьков - Киев; возобновления курсирования поезда №748/747 Киев - Тернополь - Киев; организация тактового движения по маршруту Киев - Винница - Киев.

"Последний вариант интересен еще и тем, что от него выигрывают пассажиры, направляющиеся из Киева во Львов или в обратно, ведь сегодня большинство пассажиров едет в Винницу именно на львовском "Интерсити+". Поэтому в пиковые летние и рождественские периоды это направление становится перегруженным и свободных мест не хватает", - отмечают в "Укрзализныце".

По мнению компании, расширение прямого сообщения с Винницей с возможностью курсирования двух рейсов в день высвободит места во Львов и Перемышль, которые после восстановления международного железнодорожного сообщения пригодятся сотням тысяч пассажиров.

"Ключевые и сложные работы, в частности, ремонт моторных тележек будет выполнять непосредственно производитель - Skoda Transportation Group. В то же время для уменьшения затрат вся базовая ремонтная подготовка указанных поездов будет проводиться на собственном предприятии "Укрзализныци" - ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ). Здесь будут выполняться работы, которые экономически целесообразнее провести в Украине, ведь они не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя", - подчеркнули в компании.

На заводе, в частности, будет базироваться проектная группа опытных специалистов из разных подразделений УЗ, которые имеют опыт ремонтных работ именно скоростных поездов.

Ремонтные работы, которые локализуют на КЭВРЗ, будут предусматривать замену изношенных частей; изоляцию и окраску участков со следами коррозии, нанесение смазки; ревизию тележек и механических частей; восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия; замену неисправного и поврежденного салонного оборудования.

Сроки завершения ремонтов будут зависеть от результатов диагностики, проведенной в Чехии и Киеве специалистами Skoda, а также от сроков поставки производителями колесных пар, которые будут полностью заменены. Завершение ремонта первого электропоезда предварительно запланировано уже к концу 2021 года.

Электропоезд EJ675 Skoda City Elephant состоит из шести двухэтажных вагонов на 623 мест (46 первого класса, 590 второго класса), он рассчитан на скорость работы 160 км/ч.

Теги: #skoda #укрзализныця
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