Экономика

16:18 25.01.2021

IFC выделит Укргазбанку 5-летний займ на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка

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IFC выделит Укргазбанку 5-летний займ на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка

Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный Укргазбанк (Киев) в понедельник подписали договор о выделении Укргазбанку (Киев) 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в 20%-ную долю в капитале банка, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в понедельник. 

В церемонии подписания участвовали президент Украины Владимир Зеленский, министр финансов Сергей Марченко, глава НБУ Кирилл Шевченко, глава правления Укргазбанка Андрей Кравец, а также региональный менеджер IFC по Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Как сообщалось, Кабмин, уполномочив министра финансов Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением IFC EUR30 млн Укргазбанку с возможностью последующей конвертации в капитал, 3 июня 2020 года обнародовал ее основные условия.

Согласно им, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций Укргазбанка. В условиях также отмечается, что опцион на продажу акций Укргазбанка является бессрочным, а его цену еще предстоит определить.

Как уточнялось, приобретение таких акций государством в случае реализации договора об опционе будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах и фондовом рынке.

Исполнение договора - один из важных шагов вхождения международной финансовой организации в состав акционеров госбанка в Украине, что, в свою очередь, является выполнением одного из обязательств государства в рамках совместной с МВФ программы stand-by.

Помимо этого, совет директоров IFC в ноябре 2019 года одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов (165,552 млрд грн) занимал 4-е место среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #заем #укргазбанк #ifc
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