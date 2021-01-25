Экономика

15:54 25.01.2021

Си Цзиньпин заявил о самом серьезном мировом экономическим кризисе после Второй мировой

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Си Цзиньпин заявил о самом серьезном мировом экономическим кризисе после Второй мировой

Пандемия COVID-19 спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме.

"Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что одна из самых важных задач сейчас - усилить координирование макроэкономической политики.

Председатель КНР отметил, что страны потратили триллионы долларов на меры в поддержку экономики, но несмотря на это, в мире экономическая ситуация по-прежнему нестабильная.

Си Цзиньпин отметил, что его страна активно помогает другим государствам противостоять COVID-19.

"Китай к настоящему времени предоставил помощь в борьбе с пандемией более 150 странам и 13 международным организациям, отправил 36 медицинских экспертных групп в нуждающиеся страны, активно поддерживая и участвуя в международном сотрудничестве по вакцине", - сказал председатель КНР.

Теги: #вэф #кризис #цзиньпин #экономика
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