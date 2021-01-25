"Энергоатом" не верит в намерения депутатов принять закон о выпуске ОВГЗ для погашения долгов перед атомщиками

Работники ГП "НАЭК "Энергоатом" выразили сомнение в способности и намерениях Верховной Рады принять закон о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с целью погашения долгов за электроэнергию перед атомщиками, говорится в открытом обращении коллектива компании от 25 января, подписанном врио президента НАЭК Петром Котиным и главой профсоюзной организации компании Алексеем Лычом.

"Уважаемые народные депутаты – "авторы" законопроекта №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома". Благодарны вам за "заботу". Однако предпочитаем отказаться играть с вами в наперстки. Подача законопроекта, за который вы на самом деле не собираетесь голосовать, это попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита госбанков в пользу "зеленой" генерации. Мы понимаем: то неистовое давление на НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель", которое вы организовали вместе с вашими хозяевами, должно принести результат. Иначе вы останетесь без премии", ‒ говорится в заявлении.

Законопроект №4624 о внесении изменений в госбюджет на 2021 год с целью поддержки "Энергоатома" был зарегистрирован в Верховной Раде 22 января. Пока текст документа не опубликован.

В настоящее время общая дебиторская задолженность НАЭК "Энергоатом" превышает 24 млрд грн.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), 16 января предписала ГП "Гарантированный покупатель" направить не менее 50% средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" за счет привлечения кредитов госбанков на 10,25 млрд грн, на погашение задолженности перед ГП "НАЭК "Энергоатом".

Однако согласно предыдущему проекту решения на сайте регулятора, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного Ощадбанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком, направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Свою позицию Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики и Европейско-украинское энергетическое агентство изложили в письме от 12 января в адрес главы НКРЭКУ Тарасюка, а также, в частности, главы центра решения споров и переговоров Секретариата Энергосообщества Дирка Бушле, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, регионального директора Всемирного банка в делах Восточной Европы Арупа Банерджи, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, регионального руководителя МФК в Беларуси, Молдове Украине Джейсона Пеллмара.

Ранее ряд бизнес-сообществ выступил категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа 2020 в сумме около 9 млрд грн.