Экономика

08:49 25.01.2021

Стартует "виртуальный Давос"

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Стартует "виртуальный Давос"

Сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), в ходе которой выступят лидеры ряда крупнейших государств и руководители ключевых международных организаций, стартует в понедельник, 25 января.

Каждый год в конце января в швейцарском Давосе проходит ежегодная встреча ВЭФ, которая собирает мировую элиту политики и бизнеса. В 2020 г. форум прошел непосредственно перед началом первой волны антиковидных ограничений, став, по сути, первым и последним офлайн-мероприятием такого масштаба. В этом году "физическую" годовую встречу решено провести 25-28 мая в Сингапуре, а образовавшуюся пустоту традиционной давосской недели призваны заполнить онлайн-сессии, объединенные под общим названием Davos Agenda.

В понедельник пройдет сессия "Восстанавливая экономический рост" с участием главы ЕЦБ Кристин Лагард, СЕО Volkswagen Херберта Диса, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня - председатель КНР Си Цзиньпин.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступят 26 января. В этот же день состоится сессия с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой.

На 27 января запланированы выступления премьер-министра Италии Джузеппе Конте, главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, сессия с участием Билла Гейтса.

Премьер Индии Нарендра Моди выступит 28 января, его японский коллега Есихидэ Суга - 29 января.

Теги: #давос #вэф
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