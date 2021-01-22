Экономика

19:07 22.01.2021

Производители молочной продукции инициируют спецрасследование растущего импорта

2 мин читать
Производители молочной продукции инициируют спецрасследование растущего импорта

Группа из 14 производителей молочной продукции подготовила заявление для проведения специального расследования растущего импорта в Украину для защиты внутренних производителей, сообщил глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"В Украину было поставлено 47 тыс. тонн сыров, 28 тыс. тонн цельного молока, 12 тыс. тонн масла (в 2020г – ИФ). Если перевести все это в сырье, в молоко, то реально мы получили по импорту 1 млн тонн молока. Украинская перерабатывающая промышленность, по предварительным данным, переработала в 2020 году 3,7 млн тонн молока, то есть 1 млн тонн молока – это почти 30% от того, что сегодня перерабатывает украинская молочная отрасль за год", - отметил глава СМПУ.

Чагаровский подчеркнул, что украинская молочная отрасль и молочное животноводство переживают кризис, а молокоперерабатывающие предприятия в стране не имеют собственных ресурсов для развития и работают на грани убыточности. По данной причине молокоперерабатывающие предприятия не интересны для крупного бизнеса, потому в ближайшее время вряд ли будут происходить сделки по их покупке и продаже, добавил глава ассоциации.

Он указал, что количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине к 2019 году сократилось почти вчетверо – до 178, и предположил, что за полтора года с момента публикации статистических данных закрылось еще примерно 15-20 предприятий.

Как сообщалось со ссылкой на Гостаможслужбу, импорт сыра в Украину в 2020 году возрос с 23,7 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом до 46,7 тыс. тонн, а в долларовом выражении – с $108,9 млн до $210,5 млн.

Кроме того в 2020 году резко увеличился импорт молока и сливок – до 12,9 тыс. тонн на $11,6 млн: скачок составил 3,6 раза и 3,3 раза соответственно. Существенным в минувшем году был также рост импорта сливочного масла – до 10,0 тыс. тонн в натуральном выражении и почти в 2,5 раза в денежном выражении – до $40,6 млн.

Теги: #молоко #импорт #спецрасследования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 16.01.2021
Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

15:32 14.01.2021
Украина в 2020 увеличила импорт шоколада на 25,7%, кофе - на 15,4%

Украина в 2020 увеличила импорт шоколада на 25,7%, кофе - на 15,4%

16:59 13.01.2021
Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвое

Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвое

19:34 12.01.2021
Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

19:05 11.01.2021
Украине грозит наращивание импорта электроэнергии в условиях резкого сокращения запасов угля – эксперты

Украине грозит наращивание импорта электроэнергии в условиях резкого сокращения запасов угля – эксперты

17:05 05.01.2021
Возобновленный импорт электроэнергии из Беларуси с начала года составил 7,41 тыс. МВт-ч – "Укрэнерго"

Возобновленный импорт электроэнергии из Беларуси с начала года составил 7,41 тыс. МВт-ч – "Укрэнерго"

19:10 08.09.2020
Украина за 8 мес. нарастила экспорт ЖРС на 12,9%

Украина за 8 мес. нарастила экспорт ЖРС на 12,9%

17:27 14.07.2020
Падение импорта в Украину в июне-2020 за год замедлилось до 7,6% – Гостаможслужба

Падение импорта в Украину в июне-2020 за год замедлилось до 7,6% – Гостаможслужба

08:21 14.07.2020
Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

Китай в первом полугодии 202 года наращивал импорт природных ресурсов

16:22 11.07.2020
Украина довела импорт газа до 70 млн куб. м/сутки, почти все идет на закачку в ПХГ – глава ОГТСУ

Украина довела импорт газа до 70 млн куб. м/сутки, почти все идет на закачку в ПХГ – глава ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре зафиксирован первый его рост с мая 2019

Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

Бизнесмен Фукс планирует объединить свои активы в одну компанию

Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

Винзавод "Коктебель" может выкупить у Крыма на торгах арендуемое имущество

Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

НБУ на этой неделе отказался от интервенций на межбанке

"Электротяжмаш" считает некорректной информацию о ненадлежащем качестве электродвигателей для транспорта

Расходы Facebook и Amazon на лоббирование в 2020 году стали рекордными

Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

Пассажиры "Укрзализныци" в 2020 году 66% билетов купили онлайн

IFC 25 января подпишет договор о выделении Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка

Сеть "АТБ" в 2020 году увеличила товарооборот на 18,2%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА