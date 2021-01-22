Производители молочной продукции инициируют спецрасследование растущего импорта

Группа из 14 производителей молочной продукции подготовила заявление для проведения специального расследования растущего импорта в Украину для защиты внутренних производителей, сообщил глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"В Украину было поставлено 47 тыс. тонн сыров, 28 тыс. тонн цельного молока, 12 тыс. тонн масла (в 2020г – ИФ). Если перевести все это в сырье, в молоко, то реально мы получили по импорту 1 млн тонн молока. Украинская перерабатывающая промышленность, по предварительным данным, переработала в 2020 году 3,7 млн тонн молока, то есть 1 млн тонн молока – это почти 30% от того, что сегодня перерабатывает украинская молочная отрасль за год", - отметил глава СМПУ.

Чагаровский подчеркнул, что украинская молочная отрасль и молочное животноводство переживают кризис, а молокоперерабатывающие предприятия в стране не имеют собственных ресурсов для развития и работают на грани убыточности. По данной причине молокоперерабатывающие предприятия не интересны для крупного бизнеса, потому в ближайшее время вряд ли будут происходить сделки по их покупке и продаже, добавил глава ассоциации.

Он указал, что количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине к 2019 году сократилось почти вчетверо – до 178, и предположил, что за полтора года с момента публикации статистических данных закрылось еще примерно 15-20 предприятий.

Как сообщалось со ссылкой на Гостаможслужбу, импорт сыра в Украину в 2020 году возрос с 23,7 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом до 46,7 тыс. тонн, а в долларовом выражении – с $108,9 млн до $210,5 млн.

Кроме того в 2020 году резко увеличился импорт молока и сливок – до 12,9 тыс. тонн на $11,6 млн: скачок составил 3,6 раза и 3,3 раза соответственно. Существенным в минувшем году был также рост импорта сливочного масла – до 10,0 тыс. тонн в натуральном выражении и почти в 2,5 раза в денежном выражении – до $40,6 млн.