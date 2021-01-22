Ряд ассоциаций просят Зеленского наложить вето на закон о снижении НДС до 14% на сырьевую агропродукцию

Снижение НДС до 14% на отдельные виды сельхозпродукции приведет к росту себестоимости пищевых продуктов на 3-4% и снижению прибыльности перерабатывающих предприятий на 50-70%, поэтому соответствующий закон (№3656) необходимо ветировать, заявили участники пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы обратились к президенту Украины с просьбой применить право вето к этому закону, поскольку он разрушает конкурентную среду, наши производители теряют позиции на внутреннем рынке, несомненно произойдет увеличение импорта в сфере производства молока, мяса, мясных продуктов. Эта инициатива несомненно будет иметь негативные социальные последствия, а также рост цен для производителей", - сказал глава аграрного комитета Торгово-промышленной палаты Олег Юхновский.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, ссылаясь на экспертов ассоциации и представителей бизнеса, считает, что в случае вступления закона в силу пострадают производители муки, молока и растительного масла. По его словам, обанкротятся не менее трети производителей растительного масла, работающих на внутренний рынок.

Предложение вето на пресс-конференции поддержали также представители Федерации работодателей Украины, Всеукраинской ассоциации пекарей, Союза молочных предприятий Украины, Союза "Мукомолы Украины".

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о снижении с 20% до 14% ставки НДС на сырьевую агропродукцию. Согласно документу, под льготную ставку попадут операции с цельным молоком, крупным рогатым скотом, живыми свиньями, пшеницей, рожью, ячменем, овсом, кукурузой, соевыми бобами, зернами льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.

Авторы законопроекта, среди которых Украинский клуб аграрного бизнеса, в качестве аргументов "за" называли экономию 6% оборотных средств при закупке продукции и снижение стимулов для оптимизации налоговых обязательств – "скруток", утверждая, что в целом баланс по АПК не пострадает.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", принятие этого закона было критично воспринято в Международном валютном фонде.

Глава Верховной Рады подписал закон лишь 19 января и в тот же день направил на подпись президенту, у которого есть две недели на принятие решения.