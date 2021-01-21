Возврат к госрегулированию на рынке газа означает откат назад в проведении реформы – Копач

Возврат к государственному регулированию цены на рынке газа является огромным шагом назад в процессе реформирования этого рынка, считает глава Секретариата Европейского Энергетического сообщества Янез Копач.

"Рынок газа стал успешной историей 2018 года, а также 2020 года с отменой ПСО для домохозяйств. Увы, теперь это изменено и означает огромный шаг назад (…) В целом я недоволен этим отступлением и надеюсь, что все о нем очень скоро забудут", – сказал Копач в ходе дискуссии Energy Club на тему "Продлит ли Украина реформу рынка газа?" в четверг.

По его словам, в прошлом году было сделано много положительный вещей, а также предприняты меры, позволяющие потребителям сменить поставщика газа, но сейчас этот процесс "довольно агрессивно прерван по решению правительства".

Выразив понимание обеспокоенности правительства повышением цен на газ, глава Секретариата вместе с тем отметил, что продление ограничений после 31 марта негативно скажется на рынке и будет угрожать рыночным реформам в Украине.

"Если эта мера продлиться до конца марта, рынок каким-то образом выживет, но если дольше, то это действительно если не убьет рынок, то дополнительно будет угрожать существованию рыночных реформ в Украине", – сказал он.

Вместе с тем он выразил мнение, что предпринятые правительством меры по госрегулированию цены газа следовало объединить с другими мерами, которые бы обеспечили улучшение конкурентной среды, указав, в частности, на необходимость обеспечения равного доступа всех участников рынка к украинскому газу, на чем секретариат неоднократно акцентировал внимание.

"Если бы более дешевый украинский газ из "Укргазвыдобування" был доступен на равных условиях разным участникам рынка (…), возможно, для начала не все его количество, но, по крайней мере, допустим, четверть или треть его была бы доступной для всех", – отметил глава Секретариата.

Самыми главными следующими шагами, ожидаемыми от Украины, Копач назвал отмену ограничения цены на газ в конце марта, внедрение обязательной программы доступа к добытому внутри страны газу и дальнейшую доработку мер по смене поставщиков.

При этом от обратил внимание, что по опыту европейских стран процесс налаживания их смены занимает определенное время.

"Каждому рынку необходимо время для развития. В каждой стране ЕС, где смена поставщиков стала возможна, в первый год мало что произошло, но потом на сцену вышла информационная кампания, и подобные вещи, и потребители начали активно менять поставщиков", – разъяснил он.

Копач остановился также на необходимости обеспечения равного доступа всех участников рынка к базе потребителей.

"Есть еще один момент – это также давняя просьба "Нафтогаза" – иметь прозрачный доступ к данным о потребителях и их конкретные коды, что позволит другим поставщикам продвигать свои предложения относительно поставок", – указал еврочиновник.

Кроме того, глава Секретариата ЕЭС призвал правительство четко определится с понятием уязвимого потребителя, подчеркнув, что глава Минэнерго Юрий Витренко коснулся этой темы, но не раскрыл ее.

При этом он выразил мнение, что именно таких потребителей на самом деле надо было защищать. В то же время, по его словам, отсутствие правильного определения категории уязвимого потребителя также стало причиной снижения цен для всех потребителей, что Копач назвал популистской мерой.

"Это было больше, я бы сказал, для СМИ, а не для улучшения рыночной среды", – подчеркнул Копач.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

"Нафтогаз" сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

Газосбытовые компании направили в адрес предприятий группы "Нафтогаз" письма относительно заключения договоров купли-продажи природного газа для его последующей реализации бытовым потребителям (населению) по установленной Кабинетом министров предельной цене 6,99 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Газсбыты указывают желаемую цену покупки газа в 6 тыс. 655,35 грн за 1 тыс. куб. м.