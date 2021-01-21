Экономика

09:56 21.01.2021

ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

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ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сказала она.

"Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", - добавила Шаталова.

 

Теги: #помощь #вакцина #вб
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