Боррель: "Северный поток-2" - частный проект, ЕС не может помешать его завершению

При том, что Еврокомиссия (ЕК) всегда отрицала значимость газопровода "Северный поток-2" для Евросоюза, это частный проект, которому ЕК не может мешать, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. (Евро)комиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, отвечая во вторник на вопросы евродепутатов после дебатов на пленарной сессии Европарламента, в ходе которых обсуждался арест в Москве российского оппозиционера Алексея Навального.

Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод, в том числе призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".

"Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это всё, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", - ответил высокий представитель ЕС европейским депутатам.