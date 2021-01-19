Самые высокие зарплаты в Киеве предлагают риелторам, электрослесарям и главным механикам

Самыми оплачиваемыми вакансиями в базе столичной службы занятости являются вакансии для риелтора (25 тыс. грн), электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (24,4 тыс. грн) и главного механика (23,8 тыс. грн), сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

"За ними следуют руководители отделов и структурных подразделений (22,7 тыс. грн), электромонтер контактной сети (22 тыс. грн), исполнительный директор и продюсер (21,8 тыс. грн), инженер-программист (21,7 тыс. грн), каменщик (21 тыс. грн), газосварщик, испытатель и слесарь-сборщик двигателей, электромонтажник строительный, литейщик металлов и сплавов (по 20 тыс. грн)", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 18 января 2021 года работодатели столицы проинформировали службу занятости о наличии 7038 тыс. вакансий.

Отмечается стабильно высокий спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров. В дефиците представители рабочих профессий. При этом на рынке труда столицы наблюдается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы – среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, высшие государственные служащие, руководители и профессионалы, зато существует острая потребность в представителях рабочих профессий.

"Столичная служба занятости активно сотрудничает с работодателями, изучает их предложения, помогает подбирать персонал, в частности, на основе рекрутинга", - отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

На одну вакансию в начале 2021 года по Киеву в среднем претендовали 3 безработных, в то время как в соответствующий период 2020 года – один безработный.

Спросом у столичных работодателей пользуются квалифицированные рабочие: слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту колесных транспортных средств, слесари-ремонтники, пекари, слесари по ремонту подвижного состава, кондитеры, электрогазосварщики, маляры и др. Высокий спрос и на работников сферы торговли и услуг - продавцов-консультантов, продавцов продовольственных товаров, помощников воспитателей, поваров, охранников и тому подобное. Востребованы также уборщики, дворники, грузчики, подсобные рабочие.

Больше всего претендентов на одно свободное рабочее место насчитывается в сферах информации и телекоммуникации и финансовой и страховой деятельности (по 29 человек), предоставление прочих видов услуг (16), временного размещения и организации питания (7 человек), меньше всего - в сфере водоснабжения. По профессиональным группам, больше всего претендентов на одну вакансию - среди законодателей, руководителей, менеджеров (29 человек), а меньше всего - среди квалифицированных рабочих и представителей простейших профессий.