Украина к 2023 г. планирует вернуться к формату заимствований МВФ в резервы НБУ - глава Минфина

Украина к 2023 году планирует вернуться к формату заимствований Международного валютного фонда (МВФ) в резервы Национального банка Украина (НБУ) или технической помощи вместо непосредственного финансирования дефицита госбюджета, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял средства на резервы Национального банка, или только предоставлял техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью DER STANDARD.

Он уточнил, что прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года.