Экономика

12:25 19.01.2021

Accor планирует открыть вторую гостиницу Ibis во Львове в 2021 году

2 мин читать
Accor планирует открыть вторую гостиницу Ibis во Львове в 2021 году

Международный гостиничный оператор Accor (Франция) планирует открыть вторую гостиницу Ibis во Львове в 2021 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, обнародованном изданием PRNewswire, гостиница Ibis Lviv разместится в центре города.

Ранее в апреле 2019 года Львовский городской совет согласовал градостроительные условия и ограничения для проектирования, строительства и реконструкции здания по ул.Ивана Франко, 23а.

По данным Zaxid.net со ссылкой на главного архитектора Львова Юлиана Чаплинского, на месте бывшего салона красоты "Чародейка" по ул.Ивана Франко, 23а, планируется открытие гостиницы сети Ibis оператора AccorHotels. Объект станет четвертым в сети Ibis в Украине и второй гостиницей оператора AccorHotels во Львове.

По данным издания, высоту здания повышать не будут, а на техническом пятом этаже обустроят офисные помещения.

Как сообщалось, Accor также подписал договор управления гостиницей Swissotel Living по ул.Лютеранской, 13, в Печерском районе Киеве, открытие которой запланировано на 2021-2022 годы.

Группа Accor – один из ведущих гостиничных операторов в мире – открыла первую гостиницу под брендом Novotel в Лилле (Франция) в 1967 году.

Accor на январь 2021 года объединял более 5 тыс. гостиниц, курортов и резиденций в 110 странах под брендами: Raffles, Sofitel Legend, Sofitel SO/, Sofitel, Fairmont, OneFineStay, MGallery, Pullman, Swissotel, Grand Mercure, The Sebel, 25 hours hotel, Novotel, Mercure, Adagio, Mama Shelter, Ibis, Ibis Styles, Adagio success, Ibis Budget, Jo & Joe, hotelFormule1, hotel F1, Thalassa sea & spa, greet.

Акции Accor SA размещены на бирже Euronext в Париже и торгуются на внебиржевом рынке США.

В Украине AccorHotels управляет трехзвездочными гостиницами Ibis в Киеве, Ibis Styles и Gruner во Львове, пятизвездочной Fairmont Grand Hotel в Киеве, а также Mercure Kyiv Congress Hotel. Кроме того, один отель под управлением Accor расположен в Одессе – MGallery Hôtel de Paris.

 

Теги: #львов #ibis #недвижимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 18.01.2021
Вакантность киевских офисов в 2020г составила 12,5% – NAI Ukraine

Вакантность киевских офисов в 2020г составила 12,5% – NAI Ukraine

15:29 15.01.2021
В Украине установили минимальные требования к энергоэффективности зданий – Минрегион

В Украине установили минимальные требования к энергоэффективности зданий – Минрегион

13:30 14.01.2021
Более половины новых проектов на рынке жилья в 2020 относятся к комфорт-классу - "Интергал-Буд"

Более половины новых проектов на рынке жилья в 2020 относятся к комфорт-классу - "Интергал-Буд"

10:19 14.01.2021
В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

18:21 13.01.2021
Львов не будет покупать белорусские автобусы без четкой позиции Украины о моральности такой закупки - Садовый

Львов не будет покупать белорусские автобусы без четкой позиции Украины о моральности такой закупки - Садовый

19:14 12.01.2021
Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

18:13 12.01.2021
Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

11:50 12.01.2021
"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

"Эпицентр К" привлек кредит итальянского UniCredit на EUR9,3 млн на техоснащение завода керамплитки в Киевской области

16:03 11.01.2021
Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

Кабмин продлил срок действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи до 2023г

15:47 11.01.2021
"Укроборонпром" готов сдавать в аренду 380 тыс. кв. м неиспользуемых площадей через "ProZorro.Продажи"

"Укроборонпром" готов сдавать в аренду 380 тыс. кв. м неиспользуемых площадей через "ProZorro.Продажи"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина к 2023 г. планирует вернуться к формату заимствований МВФ в резервы НБУ - глава Минфина

Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок №7

НКРЭКУ одобрила проект постановления о снижении тарифов для операторов ГРС от 3,5% до 30%

Кабмин Украины опубликовал постановление о предельной цене газа для населения 6,99 грн/куб. м в феврале-марте

Сельхозпроизводство в Украине в 2020г упало на 11,5% - статистика

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина к 2023 г. планирует вернуться к формату заимствований МВФ в резервы НБУ - глава Минфина

Украинские банки в 2020 сократили количество структурных подразделений на 10,8% - НБУ

Украина настроена на развитие водородных технологий и создание водородной экосистемы - Шмыгаль

Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США

Турция в 2020 году снизила экспорт фисташек на 8,6%

Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок №7

НКРЭКУ одобрила проект постановления о снижении тарифов для операторов ГРС от 3,5% до 30%

Продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упали рекордными темпами - на 24%

Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

Гройсман: Договоры на поставку газа по минимальной рыночной цене могли оформлять с сентября 2019 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА