Accor планирует открыть вторую гостиницу Ibis во Львове в 2021 году

Международный гостиничный оператор Accor (Франция) планирует открыть вторую гостиницу Ibis во Львове в 2021 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, обнародованном изданием PRNewswire, гостиница Ibis Lviv разместится в центре города.

Ранее в апреле 2019 года Львовский городской совет согласовал градостроительные условия и ограничения для проектирования, строительства и реконструкции здания по ул.Ивана Франко, 23а.

По данным Zaxid.net со ссылкой на главного архитектора Львова Юлиана Чаплинского, на месте бывшего салона красоты "Чародейка" по ул.Ивана Франко, 23а, планируется открытие гостиницы сети Ibis оператора AccorHotels. Объект станет четвертым в сети Ibis в Украине и второй гостиницей оператора AccorHotels во Львове.

По данным издания, высоту здания повышать не будут, а на техническом пятом этаже обустроят офисные помещения.

Как сообщалось, Accor также подписал договор управления гостиницей Swissotel Living по ул.Лютеранской, 13, в Печерском районе Киеве, открытие которой запланировано на 2021-2022 годы.

Группа Accor – один из ведущих гостиничных операторов в мире – открыла первую гостиницу под брендом Novotel в Лилле (Франция) в 1967 году.

Accor на январь 2021 года объединял более 5 тыс. гостиниц, курортов и резиденций в 110 странах под брендами: Raffles, Sofitel Legend, Sofitel SO/, Sofitel, Fairmont, OneFineStay, MGallery, Pullman, Swissotel, Grand Mercure, The Sebel, 25 hours hotel, Novotel, Mercure, Adagio, Mama Shelter, Ibis, Ibis Styles, Adagio success, Ibis Budget, Jo & Joe, hotelFormule1, hotel F1, Thalassa sea & spa, greet.

Акции Accor SA размещены на бирже Euronext в Париже и торгуются на внебиржевом рынке США.

В Украине AccorHotels управляет трехзвездочными гостиницами Ibis в Киеве, Ibis Styles и Gruner во Львове, пятизвездочной Fairmont Grand Hotel в Киеве, а также Mercure Kyiv Congress Hotel. Кроме того, один отель под управлением Accor расположен в Одессе – MGallery Hôtel de Paris.