"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в 2020 году сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 11,2% по сравнению с предыдущим годом – до 758,7 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в декабре выплавлено 61,8 тыс. тонн стали.

В распространенном в понедельник пресс-релизе компании отмечается, что в январе 2021 года инновационному электросталеплавильному комплексу "Интерпайп Сталь" исполняется 9 лет. При этом отмечается, что это первый метзавод, построенный в Украине с нуля за годы независимости, и крупнейшая "зеленая" инвестиция в отечественную промышленность стоимостью $1 млрд (вместе со смежными производствами).

В сообщении отмечается, что строительство "Интерпайп Стали" позволило закрыть экологически грязное мартеновское производство и сократить выбросы СО2 почти в 10 раз. Благодаря этому завод уже сегодня соответствует европейским экологическим стандартам и целям European Green Deal на 2050 год: его выбросы не превышают 250 кг СО2 на тонну стали.

Кроме того, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, потребление газа – в 8 раз.

Пресс-служба уточняет, что электросталеплавильный комплекс оснащен современной системой пыле- и газоочистки по евростандартам. Образованная при выплавке стали пыль оседает на фильтрах, а потом гранулируется. На заводе также построен замкнутый цикл водоснабжения, благодаря которому в реку Днепр не попадают промышленные сбросы. Кроме того, за счет защитного кожуха dog-house вокруг электропечи уровень шума соответствует евронормам.

Директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов отметил, что "Интерпайп" 9 лет назад инвестировал около $1 млрд в строительство нового метзавода по самым жестким европейским экологическим стандартам.

"Тогда вопрос экологической модернизации промышленности не стоял так остро, как сейчас. Но наш пример доказывает, что в Украине декарбонизация промышленности возможна. Каждый инвестпроект может и должен иметь и экономическую, и экологическую составляющую. Можно не только мечтать о европейском пути, но и самим строить Европу в Украине", - констатировал Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, суть Green Deal заключается в том, что Евросоюз потребует от своих производителей снизить нагрузку на окружающую среду. Понимая, что это влечет значительные дополнительные расходы европейского бизнеса, ЕС введет ограничения на импорт, которые будут мотивированы экологическими соображениями. Европейские предприятия при этом получат от правительств своих стран значительные финансовые стимулы для экологической модернизации. Утвержден инвестиционный план European Green Deal Investment Plan, который предусматривает привлечение более EUR1 трлн инвестиций в 2021-2030 годах, 64% из них – государств

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".