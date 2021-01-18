Экономика

11:14 18.01.2021

Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

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Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

Кабинет министров разработал и в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник.

"Подчеркиваю: это будут премии выплаты без привязки к тому, какие у человека будут доходы. То есть, это не субсидия в классическом понимании - это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января", – уточнил премьер-министр.

Теги: #тарифы #шмыгаль #электроэнергия #кабмин
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