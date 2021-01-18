Экономика

10:56 18.01.2021

Вакантность киевских офисов в 2020г составила 12,5% – NAI Ukraine

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Вакантность киевских офисов в 2020г составила 12,5% – NAI Ukraine

Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости Киева по итогам 2020 года составила 12,5%, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 9%, сообщила компания NAI Ukraine.

"Несмотря на достаточно внушительное новое предложение в 2020 году – почти 80 тыс. кв. м - и освобождение площадей в связи с кризисом, офисный рынок выдержал удар в виду отложенного спроса и предварительных договоров аренды. Общая вакантность рынка не показала драматического роста – 12,5% по итогам года по сравнению с 9% на конец 2019-го", – констатируется в отчете компании.

По данным NAI, арендные ставки на рынке офисов снизились в среднем на 20% по итогам 2020 года: до $20-30/кв. м в классе "А", до $12-23/кв. м в классе "В". Кроме того, скидки на аренду до 50%, установленные в ряде объектов из-за карантина весной, к осени преимущественно уже не действовали.

Среди крупнейших сделок в 2020 году эксперты называют аренду офиса Vodafone в БЦ Sigma (7,5 тыс. кв. м), EvoPlay в БЦ по ул. Лейпцигской (4,5 тыс. кв. м), переезд Frag Lab в БЦ "Венецианский" (3,6 тыс. кв. м). По предварительным данным, объем валового поглощения офисов Киева в прошлом году составил около 85 тыс. кв. м.

В то же время запланированный объем нового предложения (около 370 тыс. кв. м) и растущая популярность гибких офисов продолжит усиливать конкуренцию на рынке в 2021 году. Традиционные офисы могут ощутить нехватку спроса и, как следствие, снижение арендных ставок, считают эксперты NAI.

"В 2021 году, скорее всего, продолжит превалировать формат удаленной работы: это в полной мере справедливо для первого полугодия, со второго – высока вероятность постепенного возвращения к работе в офисы. Это вопрос скорости и эффективности вакцинации и карантинных мер. Тем не менее опыт эффективной работы онлайн привнесет изменения в организацию офисных пространств навсегда – различные гибридные модели (удаленная работа части сотрудников, совмещение оффлайн и онлайн рабочих дней в недели с хот-дескингом и т. д.), скорее всего, продолжат иметь место и после стабилизации ситуации с пандемией", – прогнозируют в компании.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #киев #офис #недвижимость
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