Экономика

17:21 16.01.2021

МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

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МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

Целью планируемой ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП) аренды логистического центра "Арктика" в с.Софиевская Борщаговка под Киевом у группы компаний Dragon Capital является хранение продукции МХП, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"МХП не покупает логистический центр "Арктика", принадлежащий Dragon Capital, а берет в аренду. Украинское законодательство требует получать разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и для аренды в том числе". – прокомментировали в МХП начатое 11 января комитетом рассмотрение дела о концентрации .

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Кроме того, в конце 2020 года наблюдательный совет МХП принял решение о создании филиала "МХП Логистика".

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, EBITDA сократилась на 16% - до $376 млн.

Как сообщалось, в феврале-2019 Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр), входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению принадлежащего государственному Ощадбанку логистического комплекса "Арктика" класса "А" общей площадью 21,5 тыс. кв. м в с. Софиевская Борщаговка под Киевом через дочернее предприятие "БЦТ" (Киев).

В ноябре-2018 Ощадбанк продал "Арктику" на аукционе за 195 млн грн на площадке ктронных торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ.

 

Теги: #мхп #dragon_capital
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