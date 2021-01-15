Экономика

16:03 15.01.2021

Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует - премьер

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Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует - премьер

Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, дальше, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны, и не будем", - сказал премьер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Нынешнее понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно, уверен Денис Шмыгаль.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа", - пояснил он.

Премьер добавил, что помимо импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты.

"Единственное, есть некоторая инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее", - отметил глава правительства, добавив, что на это необходимо некоторое время.

"Смещение ремонтных программ отдельных боков, в частности, атомных, плюс похолодание - увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному срабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса требует времени. Вот и возник такой плюс-минус двух-трехнедельный разрыв, который привел к недостаточному количеству угля на складах. Но он некритичен", - прокомментировал Шмыгаль.

"Ситуация непростая... Но и не критически сложная", - подытожил он.

Теги: #шмыгаль #веерные_отключения #тарифы
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