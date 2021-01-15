Экономика

09:49 15.01.2021

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г увеличил добычу газа на 11%

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"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г увеличил добычу газа на 11%

ООО "ДТЭК Нефтегаз", отвечающие за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК", по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10.8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, такой показатель стал новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины, несмотря сложности в виде низких цен на газ и вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис.

В компании отмечают, что рост добычи стал произошел благодаря завершению бурения четырех глубоких высокодебитных скважин на Мачухском месторождении, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий по всей производственной цепочке. Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" завершил реализацию крупного инфраструктурного проекта и ввел в эксплуатацию дожимные компрессорные станции, которые позволят повысить эффективность разработки Семиренковского месторождения.

Компания ведет работу по наращиванию ресурсно-запасной базы и дальнейшему увеличению добычи углеводородов в соответствии со стратегией роста. "ДТЭК Нефтегаз" одержал победу в открытом конкурентном аукционе и приобрел спецразрешение на пользование недрами Будыщанско-Чутовского участка. Также было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади.

"ДТЭК Нефтегаз" стабильно демонстрирует высокие показатели. В 2020 году, несмотря на сложные условия для мировой газодобывающей отрасли из-за низких цен на газ и пандемии, мы продолжили системно инвестировать в развитие украинской газодобычи: за прошлый год инвестиции составили 3 млрд грн, что позволило продолжить динамику роста в соответствии с долгосрочной стратегией развития. В 2021 году мы ставим перед собой еще более амбициозные цели и продолжим укреплять наш вклад в достижение энергонезависимости Украины", - отметил генеральный директор компании Игорь Щуров.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году увеличил добычу природного газа на 0,7% по сравнению с 2018 годом – до 1,66 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Теги: #газ #добыча #дтэк #дтэк_нафтогаз
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