Экономика

16:43 14.01.2021

ЕБРР поможет Мининфраструктуры с написанием законопроектов для создания спецфондов финансирования аэропортов и ж/д отрасли

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ЕБРР поможет Мининфраструктуры с написанием законопроектов для создания спецфондов финансирования аэропортов и ж/д отрасли

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал инициативу министра инфраструктуры Владислава Криклия по созданию специальных фондов для финансирования развития аэропортов и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины в четверг.

По мнению Криклия, создание спецфондов позволит обеспечить стабильное дальнейшее развитие аэропортов и ж/д, а также откроет новые возможности для привлечения частных инвестиций в отрасли.

"ЕБРР уже выделил финансирование и провел отбор консультантов, которые будут заниматься анализом международного опыта, разработкой концепции и написанием соответствующих законодательных актов с целью внедрения вышеуказанной инициативы. Планируется, что работа консультантов начнется в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

На совещании также были презентованы результаты исследования институциональной способности Мининфраструктуры структурировать и внедрять проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), а также были обнародованы рекомендации для улучшения работы.

Участие в совещании приняли: Владислав Криклий, заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, директор отдела инфраструктурной политики и подготовки проектов ЕБРР Мэтью Джордан-Тенк, руководитель отдела устойчивого развития инфраструктуры ЕБРР Джон Сид, госсекретарь Мининфраструктуры Владимир Бучко, глава проектного офиса SPILNO Тарас Бойчук, старший директор компании "Анкур" Джеймс Хэнсон, директор компании "Анкур" Мисбах Уддин и другие представители Министерства и ЕБРР.

Как сообщалось, в 2019 году Мининфраструктуры и ЕБРР договорились об обеспечении ведомства консультационной поддержкой с целью проведения анализа его способности структурировать и осуществлять проекты ГЧП. Ожидается, что в среднесрочной перспективе эта инициатива поможет ведомству разработать наиболее подходящую тактику для подготовки таких проектов и развития критической инфраструктуры.

Теги: #ебрр #мининфраструктуры #законопроекты
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