Экономика

13:08 13.01.2021

Boeing выплатит $25 млн в рамках дела о завышении цен на компоненты для дронов

1 мин читать
Boeing выплатит $25 млн в рамках дела о завышении цен на компоненты для дронов

Подразделение американского авиастроительного концерна Boeing Co., специализирующееся на беспилотных летательных аппаратах, согласилось выплатить $25 млн для урегулирования претензий, касающихся завышения цен более чем на полдюжины контрактов с ВМС США и американским спецназом, которые были заключены в период с 2009 по 2017 годы.

Претензии основаны на утверждениях бывшего топ-менеджера подразделения Insitu Inc., что компания намерено устанавливала на "более бюджетные переработанные, восстановленные, переоборудованные или реконфигурированные компоненты" цену, эквивалентную стоимости новых деталей. По данным Минюста США, контракты с ВМС и командованием специальных операций Пентагона предусматривали поставку новых компонентов и материалов.

Информатор, изначально подавший иск против подразделения Boeing, получит более $4,6 млн. Авиастроительный концерн не признал вину в совершении нарушений.

На прошлой неделе Минюст США сообщил, что Boeing согласилась выплатить более $2,5 млрд за снятие обвинений в мошенничестве, связанных с самолетом 737 MAX. Соглашение включает в себя штрафы в размере $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам в объеме $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф в размере $500 млн.

Boeing признал в судебных документах, что авиарегулятор был введен в заблуждение относительно системы коррекции маневрирования MCAS, что привело к авиакатастрофам.

 

Теги: #претензии #boeing
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 11.01.2021
Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве - Минюст США

Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве - Минюст США

14:49 15.12.2020
Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после нового дефекта

Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после нового дефекта

14:11 15.12.2020
Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

Boeing усилил проверку самолетов 787 Dreamliner после обнаружения новых дефектов

22:52 03.12.2020
Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

04:32 05.11.2020
Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ"

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ"

19:31 26.10.2020
Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

Глава Госналогслужбы обвинил производителей "зеленой" энергии в неуплате налога на прибыль

11:23 22.10.2020
Boeing может представить новый пассажирский самолет впервые с 2004 г

Boeing может представить новый пассажирский самолет впервые с 2004 г

19:56 13.10.2020
Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

10:56 17.09.2020
Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

Порошенко должен вернуть кредит, взятый под госгарантии – Верещук

12:09 18.06.2020
Boeing запустил линию по переоборудованию самолетов в грузовые в Гуанчжоу

Boeing запустил линию по переоборудованию самолетов в грузовые в Гуанчжоу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

ПОСЛЕДНЕЕ

Последние экономические прогнозы ЕЦБ актуальны, несмотря на новые ограничения в регионе - Лагард

Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

"Украинская компания по добыче песков и каолинов" победила на аукционе на Павловское месторождение за 46 млн грн

Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель

"Укравтодор" начнет капремонт 5 мостов в рамках маршрута "Малый Карпатский круг"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА