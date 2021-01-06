НКРЭКУ перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла принятие решения о распределении ГП "Гарантированный покупатель" полученных от НЭК "Укрэнерго" средств в рамках кредитов госбанков на погашение задолженности 2020 года перед электрогенерацией.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в среду.

"Переносим на следующее заседание", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, аргументировав это необходимостью дальнейшего обсуждения проекта.

Согласно проекту решения, обновленному поздно вечером во вторник, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Накануне заседания НКРЭКУ ряд бизнес-сообществ выступили категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа в сумме около 9 млрд грн.

В самом заседании НКРЭКУ приняли участия ряд народных депутатов и представителей инвесторов в ВИЭ, которые призвали комиссию воздержаться от принятия решения, наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящим под угрозу развитие возобновляемой энергетики.