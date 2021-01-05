Экономика

19:03 05.01.2021

"Нафтогаз Украины" приобрел "Надра Юзовская" за $15 млн ‒ глава "Надра Украины"

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"Нафтогаз Украины" приобрел "Надра Юзовская" за $15 млн ‒ глава "Надра Украины"

НАК "Нафтогаз Украины" приобрела 100% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", которое владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года, за $15 млн, сообщил председатель правления НАК "Надра Украины" Тарас Кузьмич в интервью Nadra.info 4 января.

По его словам, сделка была заключена по оценочной стоимости предприятия.

Как сообщалось, 18 декабря главы обеих НАК Андрей Коболев и Тарас Кузьмич подписали договор купли-продажи доли в размере 99% в уставном капитале "Надра Юзовская". Также был заключен договор о приобретении 1% УК ООО у "дочки" "Надра Украины" – "Укрнаукагеоцентр".

Переход прав на 100%-ю долю в УК "Надра Юзовская" к "Нафтогазу" произойдет после подписания акта приема-передачи, но только после получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который уже начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.

"Нафтогаз" должен будет осуществить оплату "Надра Украины" и "Укрнаукагеоцентру" в течение 15 дней с момента перехода прав на доли в "Надра Юзовская".

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

"Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на Юзовскую площадь сроком на 50 лет – до 6 марта 2063 года.

 

Теги: #нафтогаз #юзовская
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