Экономика

13:53 18.12.2020

"Нафтогаз" стал собственником "Надра Юзовская" – глава Госгеонедр

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"Нафтогаз" стал собственником "Надра Юзовская" – глава Госгеонедр

НАК "Нафтогаз Украины" стала полноценным собственником ООО "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года, сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

"Положено начало разблокированию реализации соглашения о распределении углеводородов на Юзовской площади, которая находилась в статусе самой "спящей" лицензии десятилетия, площадью более 7,5 тыс. кв. км. С сегодняшнего дня группа НАК "Нафтогаз Украины" получает право на вхождение в проект в качестве полноценного собственника ООО "Надра Юзовская", которая является стороной-инвестором по соглашению", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Опимах выразил уверенность, что разблокирование и перезагрузка по этому СРП пойдет на пользу государству.

Как сообщалось, в январе 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая обл.). В конце 2014-го в Shell заявили, что достичь желаемого прогресса в разведке участка не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года международная компания окончательно вышла из СРП.

В июле 2016 года нидерландская Yuzgaz B.V. (Нидерланды) стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовского участка. В декабре 2018 года Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в СРП по Юзовскому участку в пользу компании Yuzgaz с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабре 2019 года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., принадлежащая холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте, но позднее EPH разместило сообщение о сохранении интереса к разработке участка.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в октябре 2020 года сообщил, что группа готова начать бурение на Юзовском участке через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку.

По его словам, Юзовский участок интересен компании для тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, которые работали в Shell и занимались этим проектом.

АМКУ 13 декабря известил, что "Нафтогаз" покупает свыше 50% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", и начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которого "Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовском участке.

Кабинет министров Украины 16 декабря 2020 года согласовал покупку НАК "Нафтогаз Украины" 100% в ООО "Надра Юзовская" у НАК "Надра Украины" и ее "дочки" - "Укрнаукагеоцентр".

Цена доли в компании, владеющей специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года, будет определена в результате оценки доли.

Переход прав на 100%-ную долю в УК "Надра Юзовская" к "Нафтогазу" произойдет после подписания акта приема-передачи, но только после получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который уже начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.

"Нафтогаз" должен будет осуществить оплату "Надра Украины" и "Укрнаукагеоцентру" в течение 15 дней с момента перехода прав на доли в "Надра Юзовская".

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

До последнего времени 99% в ООО "Надра Юзовская" принадлежало государственной НАК "Надра Украины", еще 1% – 100%-й "дочке" НАК "Надра Украины" в лице "Укрнаукагеоцентр".

"Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на Юзовскую площадь сроком на 50 лет – до 6 марта 2063 года.

Теги: #нафтогаз #юзовская
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