Экономика

14:14 05.01.2021

Великобритания представила меры поддержки бизнеса объемом 4,6 млрд фунтов на фоне нового локдауна

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Великобритания представила меры поддержки бизнеса объемом 4,6 млрд фунтов на фоне нового локдауна

Министр финансов Великобритании Риши Сунак представил новый пакет мер объемом 4,6 млрд фунтов стерлингов ($6,26 млрд) для поддержки бизнеса спустя день после введения правительством страны очередного локдауна.

Британский Минфин потратит 4 млрд фунтов на единовременные субсидии порядка 600 тыс. компаний розничной торговли, гостиничного бизнеса и сферы развлечений. Каждая из компаний может рассчитываться на выплаты в размере до 9 тыс. фунтов.

Еще 594 млн фунтов будет направлено в фонд для поддержки других видов бизнеса, страдающих в результате карантинных мер.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости.

В общей сложности правительство Великобритании направило уже 280 млрд фунтов на меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса, пишет газета Financial Times.

Представители бизнеса, однако, опасаются, что многие отрасли экономики окажутся в отчаянном положении весной текущего года, когда программы поддержки бизнеса завершат свое действие. Многие утверждают, что принятых властями мер будет недостаточно для спасения сотен тысяч компаний в ближайшие месяцы.

По словам главы Британской торговой палаты Адама Маршалла, немедленные субсидии бизнесу являются правильным шагом, однако их будет недостаточно.

"Нам необходим долгосрочный план поддержки бизнеса - на период после весны 2021 года, до конца текущего года, - говорит Маршалл. - Меры поддержки должны захватывать не только тот бизнес, который находится на первой линии фронта, как ритейл или гостиничный сектор, но и компании, задействованные в цепочках поставок, и другие бизнес-сообщества, которые чувствуют на себе разрушительные последствия ограничительных мер".

Теги: #великобритания #поддержка #бизнес
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