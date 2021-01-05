Ferrexpo объявило специальные промежуточные дивиденды $0,132 на акцию

Совет директоров Ferrexpo во вторник объявил о специальных промежуточных дивидендах $0,132 на акцию, что увеличило общую сумму уже объявленных дивидендов за 2020 финансовый год (ФГ) до $0,33 по сравнению с $0,198 в 2019 финансовом году.

"Объявленные сегодня специальные промежуточные дивиденды отражают сильные операционные и финансовые результаты группы в 2020 году и сильный баланс", – говорится в биржевом сообщении компании во вторник.

Согласно ему, совет директоров рассмотрит окончательные дивиденды за 2020 ФГ до объявления результатов группы за полный год 17 марта 2021 года.

Компания уточнила, что объявленные во вторник специальные промежуточные дивиденды будут выплачены 28 января 2021 года акционерам, внесенным в реестр по завершении рабочего дня 15 января. Выплата будет производиться в британских фунтах стерлингов с возможностью получения в долларах США.

Курс акций Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже на закрытие 4 января составил GBP2,962 за акцию. С середины ноября он вырос в 1,5 раза.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. В первом полугодии 2020 года Ferrexpo получила $249,91 млн чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года, а ее выручка снизилась на 1,4% – до $775,83 млн при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.